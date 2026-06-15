Олександр Сукманський

Збірні Бельгії та Єгипту відкриють свої виступи на чемпіонаті світу-2026 матчем першого туру групи G. Поєдинок відбудеться в Сіетлі та стане першою офіційною зустріччю команд на великому міжнародному турнірі.

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Бельгійці підходять до старту мундіалю в чудовій формі. Команда Руді Гарсії пройшла кваліфікацію без поразок, здобувши п’ять перемог та тричі зігравши внічию. У відбірковому циклі бельгійці забили 29 м’ячів, поступившись за результативністю лише Норвегії серед європейських збірних.

Також Бельгія не програє вже 13 матчів поспіль у всіх турнірах. Перед початком чемпіонату світу команда впевнено провела контрольні зустрічі, забивши сім м’ячів без відповіді у ворота Хорватії та Тунісу.

Єгипет проводить лише четвертий чемпіонат світу у своїй історії. Команда вперше з 1934 року подолала кваліфікацію без жодної поразки, здобувши вісім перемог та двічі зігравши внічию.

Попри успішний відбір, збірна Єгипту досі не має жодної перемоги на чемпіонатах світу. За дев’ять матчів на мундіалях команда двічі зіграла внічию та зазнала семи поразок. Востаннє єгиптяни виходили на поле в товариському матчі проти Бразилії, де поступилися з рахунком 1:2.

Особлива увага буде прикута до лідерів обох збірних. У складі Бельгії одним із ключових гравців залишається Жеремі Доку, який взяв участь у семи голах команди під час кваліфікації. Головною зіркою Єгипту є Мохамед Салах, який наближається до рекорду національної збірної за кількістю забитих м’ячів та був безпосередньо причетний до 12 голів команди у відборі.

Історія особистих зустрічей говорить на користь Єгипту. Африканська збірна виграла три з чотирьох попередніх матчів між командами, хоча на великих турнірах суперники раніше не перетиналися.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Бельгія - Єгипет так: коефіцієнт на перемогу Бельгії — 1.63, на перемогу Єгипту — 5.89. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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