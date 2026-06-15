Денис Сєдашов

Збірна Португалії з футболу була змушена скасувати вечірнє тренування та регламентну пресконференцію через грозу. Про це повідомляє видання RMC Sport.

Тренувальний табір португальської команди розташований у Палм-Бич-Гарденс (Флорида, США).

Через різке погіршення погодних умов медіазахід за участю півзахисника Матеуса Нунеса та подальше заняття команди скасували.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2026 триває з 11 червня до 19 июля.

Збірна Португалії на груповому етапі турніру зіграє проти ДР Конго (17 червня), Узбекистану (23 червня) та Колумбії (28 червня).

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