Денис Сєдашов

Нападник збірної Франції та мадридського Реала Кіліан Мбаппе прокоментував чутки про свої наміри піти в політику після завершення виступів на футбольному полі. Раніше 27-річний гравець заявляв, що має «більш масштабні амбіції» поза межами спорту. Слова наводить L’Équipe.

Форвард спростував припущення щодо боротьби за посаду очільника держави, зазначивши, що планує вести більш закритий спосіб життя.

Ні, не хвилюйтеся, я не збираюся ставати президентом Франції. Мені багато хто про це говорить, але це не входить у мої плани. Мене і так уже достатньо ненавидять (сміється). Я розраховую залишатися більш непомітним. Кіліан Мбаппе

Обід у збірній Франції. Шеркі показав, де сидить Мбаппе, та потролив Канте за «божевілля» у тарілці.