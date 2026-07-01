Олександр Сукманський

У матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Бельгії зустрінеться з Сенегалом. Поєдинок відбудеться в Сіетлі, де бельгійці спробують продовжити успішний відрізок, а сенегальці — нав'язати боротьбу одному з фаворитів. Гра розпочнеться 1 липня о 23:00.

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Бельгія забезпечила собі перше місце в групі G після переконливої перемоги над Новою Зеландією (5:1) у заключному турі. Перед цим команда перебувала під загрозою вильоту, однак саме цей результат дозволив їй очолити квартет. Бельгійці стали першою європейською збірною з часів Англії на чемпіонаті світу-1990, яка виграла групу, не перемігши у двох стартових матчах.

П'ять м'ячів у ворота Нової Зеландії стали найбільшою перемогою Бельгії в історії виступів на чемпіонатах світу. До цього команда забила менше голів у семи попередніх матчах мундіалю разом узятих. Також бельгійці підходять до гри на тлі другої найдовшої безпрограшної серії у своїй історії.

Сенегал пробився до плейоф як восьма найкраща команда серед тих, що посіли треті місця. Африканська збірна програла два стартові матчі групового етапу, але в заключному турі розгромила Ірак, який грав у меншості, забивши п'ять м'ячів.

Матчі за участю Сенегалу стали одними з найрезультативніших на груповій стадії. Водночас команда мала труднощі в іграх проти європейських суперників, пропустивши шість голів у зустрічах із Норвегією та Францією. До того ж дві попередні поразки Сенегалу в плейоф чемпіонатів світу були саме від представників Європи.

Це буде перша очна зустріч Бельгії та Сенегалу. Бельгійці не програли у п'яти з шести матчів чемпіонатів світу проти африканських команд, тоді як Сенегал поступився в кожному з чотирьох останніх поєдинків мундіалю проти європейських збірних.

Серед статистичних показників варто відзначити, що Бельгія в середньому завдавала сім ударів у площину воріт за матч на груповому етапі та пропустила лише один гол у другому таймі за останні шість зустрічей. Сенегал, своєю чергою, у п'яти з шести останніх матчів грав із тоталом понад 3,5 гола, а десять із дванадцяти своїх останніх м'ячів забив після перерви.

Одним з головних героїв бельгійців залишається Ромелу Лукаку, який після гола та асисту в попередньому матчі став рекордсменом збірної за результативними діями на чемпіонатах світу з 1966 року. У складі Сенегалу варто звернути увагу на Папе Гейє, який у заключному матчі групового етапу оформив два голи та результативну передачу.

Бельгія підходить до зустрічі без кадрових втрат. У Сенегалу через розтягнення коліна не зіграє основний воротар Едуар Менді.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Бельгія — Сенегал так: коефіцієнт на перемогу бельгійців — 2.13, на перемогу сенегальців — 3.69. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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