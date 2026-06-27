Павло Василенко

Офіційний фотограф збірної Сенегалу Сіді Талла не зміг поїхати до Канади через відмову у візі, тому був змушений працювати з готельного номера в США.

Через адміністративні проблеми Талла не зміг бути присутнім на матчі проти Іраку, але продовжував працювати дистанційно, стежачи за подіями та опрацьовуючи матеріали з помешкання, де він зупинився.

Цей випадок вкотре привернув увагу до логістичних та візових труднощів, з якими стикаються окремі члени представницьких делегацій під час великих міжнародних змагань, попри суворо сплановані організаційні процедури.

Нагадаємо, Сенегал переміг Ірак з рахунком 5:0 і таким чином, як одна з восьми найкращих команд, що посіли треті місця, забезпечив собі місце у плейоф ЧС-2026. Там вони, найімовірніше, зіграють проти збірної Бельгії.