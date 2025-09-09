Півзахисники мадридського Реала Джуд Беллінгем та Едуардо Камавінга відновили роботу в загальній групі команди після тривалого лікування травм, повідомляє Marca.

16 липня Беллінгему зробили операцію на лівому плечі, щоб усунути старий вивих, отриманий ним ще у перші місяці після переходу до мадридського клубу. Відновлення англійця випереджає план на місяць. Камавінга ж 10 серпня зазнав ушкодження гомілкостопа, і його відновлення тривало довше, ніж очікувалося.

У наступному турі Ла Ліги Реал зустрінеться з Реал Сосьєдадом. Матч відбудеться 13 вересня в Сан-Себастьяні та розпочнеться о 17:15 за київським часом.