Павло Василенко

Півзахисник мадридскього Реала Джуд Беллінгем отримав хороші новини щодо відновлення після операції на плечі. Згідно з останніми повідомленнями, є ймовірність, що він зможе повернутися на поле раніше, ніж спочатку очікувалося, пише Marca.

22-річний англієць страждав від травми плеча вже більше року, після того як у листопаді 2023 року під час матчу проти Райо Вальєкано він отримав вивих. Хавбек нарешті вирішив вирішити проблему і пройти операцію після участі Реала в Клубному чемпіонаті світу ФІФА.

Спочатку повідомлялося, що він не повернеться до гри до кінця жовтня, але зараз, схоже, це відбудеться раніше, ніж очікувалося. Очікується, що Беллінгем повернеться до тренувань у понеділок (8 вересня), що є важливим кроком на шляху до його повернення на поле.

Однак, як додає видання, Реал дотримується політики «нульового ризику» і не поспішатиме з поверненням центрального півзахисника.