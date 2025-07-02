Беллінгем став частиною групи з 12 легенд, удостоєних честі колишнього клубу
Відомі подробиці
17 хвилин тому
Зірка мадридського Реала Джуд Беллінгем продовжує користуватися винятковим визнанням у своєму колишньому клубі Бірмінгем Сіті, і цього разу англійця вшановували воістину унікальним чином.
Випадок Джуда Беллінгема та Бірмінгем Сіті особливо цікавий. Хоча 22-річний півзахисник залишив англійський клуб до досягнення повноліття, до нього там ставляться із винятковою повагою.
Бірмінгем Сіті відсвяткував своє 150-річчя, відзначивши цю подію не лише спеціальною формою, а й новим оформленням клубу.
Було створено спеціальний вітраж, на якому було зображено 12 футболістів, які вважаються легендами клубу. Поряд із такими гравцями, як Гіл Меррік та Крістоф Дюгаррі, знайшлося місце і для півзахисника Реала.
Це не вперше, коли Бірмінгем Сіті вшановує молодого гравця особливим чином. Коли Беллінгем пішов у Боруссію Дортмунд у 2020 році за 27 млн євро, клуб офіційно вивів із обігу його попередній номер 22.