Павло Василенко

Зірка мадридського Реала Джуд Беллінгем продовжує користуватися винятковим визнанням у своєму колишньому клубі Бірмінгем Сіті, і цього разу англійця вшановували воістину унікальним чином.

Випадок Джуда Беллінгема та Бірмінгем Сіті особливо цікавий. Хоча 22-річний півзахисник залишив англійський клуб до досягнення повноліття, до нього там ставляться із винятковою повагою.

Бірмінгем Сіті відсвяткував своє 150-річчя, відзначивши цю подію не лише спеціальною формою, а й новим оформленням клубу.

Було створено спеціальний вітраж, на якому було зображено 12 футболістів, які вважаються легендами клубу. Поряд із такими гравцями, як Гіл Меррік та Крістоф Дюгаррі, знайшлося місце і для півзахисника Реала.

Introducing our 2025/26 home kit. 🔵



A bold fusion of heritage, transformation and future ambition to honour a landmark season, recognising 150 years of Birmingham City. pic.twitter.com/rsaPn4gsef — Birmingham City FC (@BCFC) June 30, 2025

Це не вперше, коли Бірмінгем Сіті вшановує молодого гравця особливим чином. Коли Беллінгем пішов у Боруссію Дортмунд у 2020 році за 27 млн ​​євро, клуб офіційно вивів із обігу його попередній номер 22.