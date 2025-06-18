Павло Василенко

Молодший брат зірки мадридського Реала Джуда Беллінгема – Джоб Белінгем, цього літа він перейшов із Сандерленда до Борусії Дортмунд і вчора дебютував за нову команду.

Джоб прибув до клубу, де також раніше грав його старший брат, і увагу вболівальників привернула деталь на футболці.

Джоб вирішив вказати на своїй майці не прізвище Беллінгем, а своє ім'я, і ​​пояснив, чому він ухвалив таке рішення.

Як він сказав, він хоче виділитися і вийти з тіні свого брата та побудувати свою власну кар'єру. Ось чому він вирішив залишити на майці лише своє ім'я «Джоб».

Спортивний директор Себастьян Кель сказав:

«У нього гучне прізвище, але Джоб – особливий гравець, і ми хочемо розвивати його без тиску».

Джобу всього 19 років, і нещодавно Боруссія заплатила за нього Сандерленду 30 мільйонів євро, тоді як Джуд, який на два роки старший, два роки тому перейшов з дортмундського клубу в Реал Мадрид за 113 мільйонів євро, де сьогодні він є головною зіркою поряд із Кіліаном Мбаппе.