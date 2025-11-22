Бенфіка без Трубіна і Судакова впевнено пройшла у наступний раунд Кубка Португалії
Українці отримали відпочинок
близько 6 годин тому
Фото - ФК Бенфіка
21 листопада Бенфіка зіграла проти Атлетіку з третього дивізіону Португалії в рамках 1/16 фіналу національного Кубка. Матч пройшов на стадіоні «Ештадіу ду Рештелу» у Лісабоні.
Поєдинок завершився перемогою Бенфіки з рахунком 2:0. Таким чином, «орли» пройшли у наступний раунд турніру.
Українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков так і не вийшли на поле, провівши весь поєдинок у запасі.
Кубок Португалії, 1/16 фіналу
Атлетіку – Бенфіка – 0:2
Голи: Ріос, 73, Павлідіс, 77 (пенальті).