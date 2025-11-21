Головний тренер португальської Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував ситуацію із травмою півзахисника Георгія Судакова.

Раніше наставник збірної України Сергій Ребров повідомив, що Судаков зазнав пошкодження ще в Португалії. Після повернення гравця до Бенфіки клуб спростував це, зазначивши, що травма незначна і футболіст готовий вийти на поле у найближчому матчі.

«У Бенфіці є медичний відділ, якому я повністю довіряю. Якщо ця довіра колись стане частковою, я обов’язково повідомлю про це. Слова мого колеги Реброва та домисли, які виникають навколо цього, мене не цікавлять. Я щодня працюю з нашим медичним відділом. Перед оголошенням складу команди ми ще раз перевірили всі питання та пояснення. Медичний відділ підтвердив: Судаков не має жодного ризику рецидиву чи м’язової травми. Георгій в обоймі та гратиме».

Наступний поєдинок Бенфіки відбудеться у п'ятницю, 21 листопада, проти Атлетіко, а 25 листопада на команду чекає матч з Аяксом у Лізі чемпіонів.