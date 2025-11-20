Павло Василенко

Суд у Данії визнав гравця збірної Норвегії Андреаса Шельдерупа винним у поширенні матеріалів сексуального характеру двом хлопцям віком до 18 років. Гравця Бенфіки, за яку виступають українці – голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков – засудили до двох тижнів позбавлення волі умовно з одним роком випробувального терміну.

21-річний Шельдеруп, який минулого року грав за Нордшелланд, розповів у суді Копенгагена, що отримав 27-секундне відео через додаток Snapchat і переслав його в груповий чат із чотирма своїми друзями. Футболіст визнав себе винним і сказав, що спочатку не усвідомлював, що людям на відео було менше 18 років.

«Коли я переслав це своїм друзям, я швидко зрозумів, що це незаконно, і швидко видалив відео», – сказав Шельдеруп.

У заяві на своєму акаунті в Instagram у суботу Шельдеруп вже вибачився та сказав, що хоче «бути чесним з усіма щодо дурної помилки, яку він зробив».

Двотижневий умовний термін, про який йде мова, означає, що він потрапить до в'язниці лише у випадку, якщо його визнають винним у скоєнні іншого злочину протягом наступних 12 місяців.

Норвегія кваліфікувалася на чемпіонат світу-2026, перемігши Італію з рахунком 4:1 у своєму останньому матчі кваліфікації.