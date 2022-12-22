«Бенфіка» не продала «Ліверпулю» чемпіона світу за 100 мільйонів євро

Португальці хочуть виручити більше

«Ліверпуль» спробував купити у «Бенфікі» півзахисника Енцо Фернандеса.

За чемпіона світу «червоні» готові були викласти 100 мільйонів євро, але отримали відмову. «Бенфіка» хоче більше.

За нього хочуть 120 мільйонів євро. Така сума прописана в контракті, повідомляє Record.

Відзначимо, що Енцо перейшов в команду лише влітку. За нього заплатили 12 мільйонів євро.

Він також цікавий «Ман Сіті» і «Реалу».