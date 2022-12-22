«Ліверпуль» готовий віддати 120 мільйонів євро за гравця «Бенфіки». Його купили влітку за 12 мільйонів
«Бенфіка» не продала «Ліверпулю» чемпіона світу за 100 мільйонів євро
Португальці хочуть виручити більше
22 грудня 19:28
«Ліверпуль» спробував купити у «Бенфікі» півзахисника Енцо Фернандеса.
За чемпіона світу «червоні» готові були викласти 100 мільйонів євро, але отримали відмову. «Бенфіка» хоче більше.
За нього хочуть 120 мільйонів євро. Така сума прописана в контракті, повідомляє Record.
Відзначимо, що Енцо перейшов в команду лише влітку. За нього заплатили 12 мільйонів євро.
Він також цікавий «Ман Сіті» і «Реалу».
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