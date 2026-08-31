Сергій Разумовський

У четвертому турі португальскої Прімейри Бенфіка на власному полі перемогла Ештуріл із рахунком 2:1.

Український півзахисник Георгій Судаков вийшов у стартовому складі лісабонської команди та провів на полі 80 хвилин. За цей час він виконав 34 точні передачі з 41 – 83% точності. Шість із десяти його передач у штрафний майданчик були влучними.

Також Судаков віддав чотири ключові передачі, завдав трьох ударів, але жоден із них не влучив у площину воріт. Українець здійснив 58 дотиків до м’яча, п’ять із них – у штрафному майданчику суперника.

Крім того, півзахисник один раз опинився в офсайді, двічі пішов у дриблінг і один раз успішно обіграв опонента. У єдиноборствах Судаков здобув дві перемоги з чотирьох. FlashScore оцінив його виступ у 7,6 бала. Це найвища оцінка серед усіх півзахисників Бенфіки та Ешторіла.

Господарі відкрили рахунок на 40-й хвилині завдяки голу Павлідіса. Після перерви форвард оформив дубль і подвоїв перевагу Бенфіки. Ешторіл відповів м’ячем Лангле, однак уникнути поразки команді не вдалося.

Український голкіпер Анатолій Трубін пропустив матч через рішення головного тренера Бенфіки Марку Сілви.

Бенфіка набрала сім очок і піднялася на п’яте місце в турнірній таблиці. При цьому лісабонська команда має матч у запасі. Лідирує Порту, який здобув 12 очок, а Спортінг іде другим із десятьма балами.

Чемпіонат Португалії, другий тур

Бенфіка – Ештуріл 2:1

Голи: Павлідіс, 40, Павлідіс, 51 – Лангле, 51