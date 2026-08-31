Головний тренер Динамо Ігор Костюк прокоментував сенсаційну поразку команди в матчі четвертого туру УПЛ проти Буковини (0:3), але не став нічого говорити щодо своєї потенційної віставки. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Суперник нічим не здивував - ми припустилися прикрих помилок. У першому таймі створювали моменти, мали перевагу. «Буковина» впродовж цього відрізка більше нічого не створила, але ми не змогли забити м’яч і зрівняти рахунок. Команда домінувала, але знову прикра помилка… Не вдалося реалізувати власні моменти. Швидкі переходи суперника, на яких наголошували, зробили свою справу.

Заміна Суркіса? Вячеслав попросив заміну - психологічно він відчував, що це необхідно в такий момент. Тому ми пішли назустріч.