Бенфіка після дива в ЛЧ не змогла виграти в аутсайдера Прімейри
Трубін та Судаков завітали до Тондели
39 хвилин тому
Фото - ФК Бенфіка
Тондела відібрала очки у Бенфіки в матчі 20 туру Прімейра-ліги. Матч завершися з рахунком 0:0.
Емоційний заряд, отриманий після шаленої перемоги над Реалом. не вдалося перенести команді Жозе Моурінью на чемпіонат.
Надійна гра Тондели в захисті та не найкращий стан поля допомогли одному з аутсайдерів чемпіонату взяти очки у лісабонського гранда.
Анатолій Трубін вийшов у старті та зберіг власні ворота в недоторканності. Георгій Судаков в цьому матчі провів на полі 82 хвилини.
Прімейра-ліга. 20 тур
Тондела - Бенфіка 0:0