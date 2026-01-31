Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа прокоментував поразку команди від Бенфіки з рахунком 2:4 у Лізі чемпіонів. Наставник визнав, що його підопічні виступили нижче за очікуваний рівень і взяв на себе відповідальність за підсумковий результат.

«Ми були дуже далеко від того рівня, на якому хотіли бути. Щоб вигравати такі матчі, потрібно робити багато речей правильно протягом усіх 90 хвилин.

Я знав силу суперника, але не зміг донести до гравців те, чого вимагав. Коли команда грає так – це моя провина», – сказав Альваро Арбелоа.