У шостому турі португальскої Прімейри Бенфіка на власному полі перемогла Жил Вісенте – 3:1. Лісабонська команда пропустила першою, але після перерви зуміла переломити перебіг зустрічі та вирвати переконливу перемогу.

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Гості вийшли вперед уже на сьомій хвилині. Ернандес скористався нагодою біля воріт Бенфіки та відкрив рахунок у матчі. Господарі не змогли швидко відповісти, а до завершення першого тайму перевага Жил Вісенте залишалася мінімальною.

Бенфіка відновила рівновагу на 29-й хвилині завдяки дублю Павлідіса. Нападник удруге відзначився вже наприкінці поєдинку, реалізувавши пенальті на 87-й хвилині. У компенсований час Престіанні забив третій м’яч господарів і остаточно закріпив їхню перемогу.

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін провів увесь матч на лаві запасних. Не вийшов на поле і його співвітчизник Георгій Судаков, який діє в центрі півзахисту. До цього український хавбек отримував більше ігрового часу від головного тренера Марку Сілви, ніж Трубін.

Після перемоги Бенфіка набрала 16 очок і скоротила відставання від лідера чемпіонату Порту до двох балів. Спортінг має 13 очок і матч у запасі.

Чемпіонат Португалії, шостий тур

Бенфіка – Жил Вісенте 3:1

Голи: Павлідіс, 29, 87 (пен.), Престіанні, 90+3 – Ернандес, 7