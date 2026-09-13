Бенфіка у неймовірному стилі перевернула гру з Жил Вісенте, але це відбулося без Трубіна та Судакова
Для українців у португальському клубі розпочалася чорна смуга?
У шостому турі португальскої Прімейри Бенфіка на власному полі перемогла Жил Вісенте – 3:1. Лісабонська команда пропустила першою, але після перерви зуміла переломити перебіг зустрічі та вирвати переконливу перемогу.
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Гості вийшли вперед уже на сьомій хвилині. Ернандес скористався нагодою біля воріт Бенфіки та відкрив рахунок у матчі. Господарі не змогли швидко відповісти, а до завершення першого тайму перевага Жил Вісенте залишалася мінімальною.
Бенфіка відновила рівновагу на 29-й хвилині завдяки дублю Павлідіса. Нападник удруге відзначився вже наприкінці поєдинку, реалізувавши пенальті на 87-й хвилині. У компенсований час Престіанні забив третій м’яч господарів і остаточно закріпив їхню перемогу.
Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін провів увесь матч на лаві запасних. Не вийшов на поле і його співвітчизник Георгій Судаков, який діє в центрі півзахисту. До цього український хавбек отримував більше ігрового часу від головного тренера Марку Сілви, ніж Трубін.
Після перемоги Бенфіка набрала 16 очок і скоротила відставання від лідера чемпіонату Порту до двох балів. Спортінг має 13 очок і матч у запасі.
Чемпіонат Португалії, шостий тур
Бенфіка – Жил Вісенте 3:1
Голи: Павлідіс, 29, 87 (пен.), Престіанні, 90+3 – Ернандес, 7