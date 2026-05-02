Сергій Разумовський

У 32-му турі португальскої Прімейри Бенфіка на виїзді втратила очки у поєдинку проти Фамалікана. Зустріч завершилася результативною нічиєю з рахунком 2:2, хоча лісабонська команда досить швидко отримала комфортну перевагу у два м’ячі.

Бенфіка активно розпочала гру і могла повести вже на 9-й хвилині, коли м’яч у ворота господарів відправив Іванович. Утім, після перегляду епізоду взяття воріт було скасоване через офсайд, тож рахунок залишився незмінним.

Попри це, гості невдовзі все ж домоглися свого. На 12-й хвилині Бенфіка заробила пенальті, який упевнено реалізував Шельдеруп. А вже на 19-й хвилині перевага лісабонців стала подвійною — Ріос забив другий м’яч у ворота Фамалікана та зробив становище гостей значно комфортнішим.

Після такого старту здавалося, що Бенфіка зможе спокійно контролювати перебіг подій і довести матч до перемоги. Однак у другому таймі ситуація для команди Жозе Моурінью суттєво ускладнилася. На 55-й хвилині Отаменді отримав вилучення, залишивши гостей у меншості. Саме цей епізод став одним із ключових у матчі, адже після нього Фамалікан отримав більше простору та почав активніше тиснути на ворота суперника.

Господарі скористалися чисельною перевагою у середині другого тайму. На 67-й хвилині Де Аморім скоротив відставання, повернувши інтригу у зустріч. А вже на 78-й хвилині Абубакар забив другий м’яч Фамалікана та зрівняв рахунок. У підсумку Бенфіка не змогла втримати перемогу, хоча мала перевагу 2:0 після стартового відрізка матчу.

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін провів на полі весь поєдинок. У його активі три сейви, а також три вибивання м’яча рукою. За матч воротар виконав 27 передач, з яких 15 виявилися точними, що склало 56% точності. Загалом Трубін мав 40 дотиків до м’яча.

Статистичні портали оцінили гру українського воротаря по-різному. FlashScore поставив Трубіну 5.8, WhoScored оцінив його виступ у 6.3, а SofaScore — у 6.1.

Інший українець у складі Бенфіки, півзахисник Георгій Судаков, знову не отримав ігрового часу. Він провів увесь матч на лаві запасних. Жозе Моурінью продовжує не надто активно залучати українського хавбека до гри, і Судаков знову залишився без хвилин у чемпіонаті.

Після цієї нічиєї Бенфіка набрала 76 очок. Лісабонський клуб продовжує йти другим, але його шанси на чемпіонство стали ще примарнішими. Відставання від Порту, який очолює турнірну таблицю з 82 очками, становить шість балів. За три тури до завершення сезону Порту достатньо набрати лише одне очко, щоб достроково гарантувати собі чемпіонський титул.

Чемпіонат Португалії, 32-й тур

Фамалікан – Бенфіка 2:2

Голи: Де Аморім, 67, Абубакар, 78 – Шельдеруп, 12 (пен.), Ріос, 19

Вилучення: Отаменді, 55