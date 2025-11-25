Павло Василенко

Нідерландський Аякс на своєму полі приймав португальську Бенфіку. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0, яка стала для них першої у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2025/26.

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін провів на полі весь матч, а інший українець лісабонців – хавбек Георгій Судаков – був замінений на 81-й хвилині.

Наразі Бенфіка займає 28-е місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, набравши три бали.

В паралельному матчі турецький Галатасарай вдома програв бельгійському Рояль Уніону – 0:1.

Ліга чемпіонів, 5-й тур

Аякс – Бенфіка – 0:2

Голи: Даль, 6, Баррейро, 90.

Галатасарай – Рояль Уніон – 0:1

Гол: Еммануель, 57.