Павло Василенко

У матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів англійський Ньюкасл на своєму полі впевнено переміг португальську Бенфіку з рахунком 3:0.

В стартовому складі лісабонців вийшло одразу двоє українських легіонерів – воротар Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков (обидва провели увесь поєдинок на полі).

На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь англійського колективу завдяки голу Ентоні Гордона. У другому таймі команда Едді Хау зуміла забити ще двічі. Цього разу у воротах Трубіна дублем відзначився Харві Барнс.

Таким чином, команда Жозе Моурінью зазнала поразки в Ньюкаслі й з нулем очок розташовується на 34 місці загальної таблиці Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів, 3-й тур

Ньюкасл – Бенфіка – 3:0

Голи: Гордон, 32, Барнс, 71, 83.