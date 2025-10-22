Бенфіка з Трубіним та Судаковим розгромно програла Ньюкаслу
Команда українців зазнала фіаско
близько 1 години тому
У матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів англійський Ньюкасл на своєму полі впевнено переміг португальську Бенфіку з рахунком 3:0.
В стартовому складі лісабонців вийшло одразу двоє українських легіонерів – воротар Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков (обидва провели увесь поєдинок на полі).
На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь англійського колективу завдяки голу Ентоні Гордона. У другому таймі команда Едді Хау зуміла забити ще двічі. Цього разу у воротах Трубіна дублем відзначився Харві Барнс.
Таким чином, команда Жозе Моурінью зазнала поразки в Ньюкаслі й з нулем очок розташовується на 34 місці загальної таблиці Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів, 3-й тур
Ньюкасл – Бенфіка – 3:0
Голи: Гордон, 32, Барнс, 71, 83.