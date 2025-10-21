Трубін — про адаптацію Судакова в Бенфіці: «Просить допомогти»
Анатолій зізнався, що Георгій має деякі проблеми з адаптацією
близько 2 годин тому
Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін поділився враженнями про те, як його земляк Георгій Судаков адаптується у новому клубі.
«По-перше, він каже, що дуже задоволений, тому що потрапив в найкращий клуб Португалії і один з кращих в Європі. Також він каже, що рівень тут вищий, ніж раніше.
Тож він дуже задоволений і хоче віддати все цьому клубу. Звичайно, іноді він просить мене про допомогу. У цьому сенсі я можу йому допомогти і полегшити його адаптацію», – зізнався Трубін для клубної пресслужби.
Судаков приєднався до Бенфіки 31 серпня 2025 року і за вісім матчів на клубному рівні встиг відзначитися двома голами та двома результативними передачами.
Вже 21 жовтня команда українця зустрінеться із Ньюкаслом у Лізі чемпіонів. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.