Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін поділився враженнями про те, як його земляк Георгій Судаков адаптується у новому клубі.

«По-перше, він каже, що дуже задоволений, тому що потрапив в найкращий клуб Португалії і один з кращих в Європі. Також він каже, що рівень тут вищий, ніж раніше.

Тож він дуже задоволений і хоче віддати все цьому клубу. Звичайно, іноді він просить мене про допомогу. У цьому сенсі я можу йому допомогти і полегшити його адаптацію», – зізнався Трубін для клубної пресслужби.