Президент лісабонської Бенфіки Руй Кошта прокоментував гру українського півзахисника команди Георгія Судакова.

«Бенфіка повністю підтримує Судакова і готова допомогти йому у всьому. Попри вік, він вже є дуже зрілою людиною. Все, що відбувається у його країні, ймовірно, зробило його ще більш зрілим.

Ми дуже уважно ставимося до потреб гравця, намагаючись допомогти йому всім, чим можемо. І мені здається, він відреагував на це дуже добре. Він є приголомшливим гравцем. Це особливий випадок.

Чи є цей трансфер ризикованим? Ми розуміємо, що зробили. Ми добре знаємо цього гравця як з погляду футболу, так і психології. Ми ним дуже задоволені, і він знає, що клуб його підтримує», – цитує Кошту O Jogo.