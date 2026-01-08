Бенфіка з Трубіним та Судаковим зганьбилася у півфіналі Кубка португальської ліги
Команда українців вилетіла з турніру
17 хвилин тому
Бенфіка поступилася Бразі у півфіналі Кубка португальської ліги (1:3) і вилетіла з турніру. Брага забила двічі у першому таймі зусиллями Пау Дельгадо і Родріго Залазара.
В середині другої половини зустрічі Бенфіка скоротила відставання після точного удару з пенальті від Вангеліса Павлідіса, але наприкінці матчу Брага знову збільшила перевагу – забив Густав Лагербільке.
Лісабонська догравала матч у меншості після вилучення Ніколаса Отаменді на 89-й хвилині.
Український воротар Анатолій Трубін провів повний матч за Бенфіку, а інший українець лісабонців – півзахисник Георгій Судаков – вийшов у старті і був замінений на 64-й хвилині.
Кубок португальської ліги, півфінал
Бенфіка – Брага – 1:3
Голи: Павлідіс, 64 (пенальті) – Дельгадо, 19, Залазар, 33, Лагербільке, 81.