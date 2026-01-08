Павло Василенко

Бенфіка поступилася Бразі у півфіналі Кубка португальської ліги (1:3) і вилетіла з турніру. Брага забила двічі у першому таймі зусиллями Пау Дельгадо і Родріго Залазара.

В середині другої половини зустрічі Бенфіка скоротила відставання після точного удару з пенальті від Вангеліса Павлідіса, але наприкінці матчу Брага знову збільшила перевагу – забив Густав Лагербільке.

Лісабонська догравала матч у меншості після вилучення Ніколаса Отаменді на 89-й хвилині.

Український воротар Анатолій Трубін провів повний матч за Бенфіку, а інший українець лісабонців – півзахисник Георгій Судаков – вийшов у старті і був замінений на 64-й хвилині.

Кубок португальської ліги, півфінал

Бенфіка – Брага – 1:3

Голи: Павлідіс, 64 (пенальті) – Дельгадо, 19, Залазар, 33, Лагербільке, 81.