Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью висловився про звільнення Рубена Аморіма з посади головного тренера МЮ. Його слова наводить O Jogo.

«Особливий» порівняв ситуацію свого земляка з власним відходомз МЮ.

Те, що сталося з Рубеном, може проаналізувати лише він. Я думаю, що він зробить це разом зі своїм персоналом. Чи зробить він це публічно, чи з вами, я не знаю. Я не розумію, чому це має статися, але кожен менеджер відповідає за себе. Що стосується мене, то ні, я так не думаю.

Коли я залишаю клуб, я зачиняю двері та не коментую те, що сталося. Одні двері зачиняються, а інші відчиняються. Історія залишається, цифри залишаються, три трофеї вдома, і це все, - пояснив Моурінью.