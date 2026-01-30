Павло Василенко

У саудівському Аль-Іттіхаді назріває гучний конфлікт за участі Каріма Бензема. Колишній форвард мадридського Реала, збірної Франції та володар «Золотого м’яча» серйозно розчарований діями керівництва клубу і, за повідомленнями ЗМІ, не має наміру виходити на поле в найближчому матчі.

Як інформує Foot Mercato, причиною демаршу стали невдалі переговори щодо продовження контракту, а також загальне невдоволення позицією босів Аль-Іттіхаду. Бензема вважає, що клуб не дотримався раніше озвучених обіцянок, що й призвело до різкого загострення відносин. Зокрема, француз не планує брати участь у поєдинку проти Аль-Фатеха.

Інсайдер Фабріціо Романо підтвердив, що нападник украй незадоволений запропонованими умовами та почувається обдуреним. Ситуація настільки серйозна, що в європейських медіа вже активно обговорюють можливе повернення Бензема до футболу Старого світу.

Додаткової інтриги додав Хефрен Тюрам, який відкрито натякнув на потенційний трансфер француза до Ювентуса. За його словами, туринський клуб був би радий такому підсиленню. Контракт Каріма Бензема з Аль-Іттіхадом спливає в червні цього року, і якщо компроміс не буде знайдено, скандальний розрив виглядає дедалі реальнішим.