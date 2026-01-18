Сергій Разумовський

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе піднявся на друге місце в історичному списку найрезультативніших французьких футболістів. Черговий м’яч, забитий у матчі 20-го туру Ла Ліги проти Леванте, який завершився перемогою Реала 2:0, став для 27-річного нападника знаковим і приніс йому нову позицію в рейтингу.

Цей гол став 412-м для Мбаппе на професійному рівні. Завдяки цьому він обійшов легендарного Тьєррі Анрі, котрий завершив кар’єру з показником 411 забитих м’ячів. Таким чином, Мбаппе тепер поступається лише одному співвітчизнику в загальному переліку бомбардирів.

Першу сходинку рейтингу утримує Карім Бензема. Нинішній нападник Аль-Іттіхада має 513 голів на клубному та міжнародному рівнях, тож саме його рекорд залишається головним орієнтиром для Мбаппе у боротьбі за статус найрезультативнішого французького футболіста в історії.

Раніше повідомлялося, що український голкіпер Андрій Лунін потрапив у список футболістів, які не потрібні Реалу.