Павло Василенко

Карім Бензема, легендарний нападник мадридського Реала, а нині гравець саудівського Аль-Іттіхада, може стати головним зимовим трансфером Бенфіки, за яку виступають українці – голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков. Головний тренер португальської команди Жозе Моурінью нібито наполягає на запрошенні 37-річного француза вже в січні 2026 року.

Ідея возз'єднання Бензема з Моурінью, під орудою якого він виступав у Реалі з 2010 по 2013 рік, викликає широкий резонанс у футбольному світі. Після прибуття португальського фахівця до Лісабона почали ширитися чутки про потенційний трансфер, який міг би стати справжньою сенсацією.

Моурінью робить ставку на досвід

Незважаючи на свій вік, Бензема продовжує демонструвати високий рівень у Саудівській Аравії, залишаючись одним із найнебезпечніших нападників ліги. Його досвід, стабільність і вміння грати під тиском роблять його привабливою ціллю для клубів, які прагнуть результатів уже зараз.

Моурінью, прагнучи зробити Бенфіку конкурентоспроможною в єврокубках, вбачає у Карімі не просто зіркового новачка, а ключову фігуру свого нового проєкту.

«Карім – гравець із великої літери. Якщо вдасться повернути його до Європи, це буде не просто трансфер, а символічне повернення чемпіонського менталітету», – кажуть джерела, наближені до клубу.

Повернення у Європу: можливо, вже взимку

Очікується, що Бенфіка активізується вже в січні. Успіх угоди залежатиме не лише від фінансових умов, а й від позиції самого Бензема, який, за чутками, не проти ще раз відчути смак великого європейського футболу.

Сторони також повинні будуть домовитися з Аль-Іттіхадом, де Бензема має чинний контракт. Саудівський клуб наразі не сигналізував готовності розлучитися зі своєю зіркою, але ситуація може змінитися.

Ностальгія за Реалом і нові виклики

Ім’я Бензема неможливо відокремити від його славної історії в мадридському Реалі, де він став справжньою іконою. Кожне повідомлення про можливе повернення Каріма до Європи викликає сплеск емоцій та очікувань у вболівальників по всьому світу.

Його потенційний перехід до Бенфіки несе в собі не лише спортивний, а й символічний сенс – це можливість довести, що навіть після переїзду до Азії кар'єра великого гравця ще не завершена.