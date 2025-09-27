У сьомому турі чемпіонату Португалії Бенфіка на своєму полі здобула перемогу над Жил Вісенте з рахунком 2:1.

Дубль Вангеліса Павлідіса приніс господарям важливі три очки, а сам форвард був визнаний найкращим гравцем зустрічі, отримавши оцінки 8.4 від WhoScored та 9.2 від SofaScore.

Український голкіпер Анатолій Трубін провів весь поєдинок у складі лісабонців та також отримав високі оцінки — 7.6 за версією WhoScored та 8.3 від SofaScore.

Півзахисник Георгій Судаков провів на полі 80 хвилин, після чого його замінили. Його виступ експерти оцінили середніми балами – 6.7 від WhoScored та 6.8 від SofaScore.