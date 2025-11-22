Бернлі не знайшов аргументів, як стримати Челсі
Переможець Чемпіоншипу поступився вдома
близько 17 годин тому
Фото - Getty Images
Бернлі в стартовому матчі 12 туру АПЛ вдома приймав Челсі. Поєдинок у Ланкаширі завершилась з рахунком 0:2.
Команда Енцо Марески забила по голу в кожному з таймів. Наприкінці першого тайму Нету відкрив рахунок, коли гості змогли знайти шпарину в обороні Бернлі.
Мінімальна перевага в рахунку трималася до останніх хвилин. На 88-й хвилині своє слово сказав Енцо, який встановив підсумковий результат зустрічі.
АПЛ. 12
Бернлі - Челсі 0:2
Голи: Нету, 37, Енцо, 88
Челсі завдяки перемозі над Бернлі наблизився в таблиці до лідируючого Арсенала. Бернлі після цього матчу залишається в зоні вильоту.