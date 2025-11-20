Батагов зацікавив одразу чотири клуби АПЛ
Українець проявив себе в Трабзонспорі
1 день тому
Арсеній Батагов/фото: Трабзонспор
Арсеній Батагов продовжує залишатися основним центральним захисником Трабзонспору, демонструючи стабільну та впевнену гру.
За даними legioners.ua, інтерес до 22-річного українця виявляють відразу чотири клуби англійської Прем'єр-ліги: Брентфорд, Брайтон, Крістал Пелас та Фулхем. Очікується, що трансфер може відбутися найближчим часом.
У нинішньому сезоні Батагов провів 11 матчів за турецький клуб, отримав одну жовту картку і поки що не відзначився результативними діями.
