Арсеній Батагов продовжує залишатися основним центральним захисником Трабзонспору, демонструючи стабільну та впевнену гру.

За даними legioners.ua, інтерес до 22-річного українця виявляють відразу чотири клуби англійської Прем'єр-ліги: Брентфорд, Брайтон, Крістал Пелас та Фулхем. Очікується, що трансфер може відбутися найближчим часом.

У нинішньому сезоні Батагов провів 11 матчів за турецький клуб, отримав одну жовту картку і поки що не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор продовжує перемовини з Шахтарем щодо Бондаренка.