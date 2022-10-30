Бєсєдіну на замітку. Ванат заявив, що зіграв так, як і має нападник

Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Київ

Нападник «Динамо» Владислав Ванат висловився про свій перформанс у матчі десятого туру української Прем'єр-ліги проти «Кривбасу» (3:1). Форвард «Динамо» забив, асистував і взяв участь у ще одному голі.

- В принципі, всі матчі були непогані, але сьогодні – так, один із найкращих. Утім, я сподіваюся, що мої найкращі матчі ще попереду.

- Тренер задоволений сьогоднішньою грою?

- В принципі, так. Якби ми виграли з сухим рахунком, звісно, було би краще. Але і так вийшла непогана гра.

- Твій гол став окрасою матчу. Як прийняв рішення сміливо піти в обведення та ударити по воротах?

- Рішення прийняв легко, адже нам кажуть так робити. Тим більше нападник має вміти обігрувати один в один, навіть двох захисників. Просто зіграв у тому епізоді, як і треба грати нападнику.

- Те, що після першого м’яча ви швидко забили другий, полегшило гру?

- Так, стало набагато легше грати. Однак пропущений «у роздягальню» м’яч міг нас надломити. Добре, що ми вийшли на другий тайм з потрібним настроєм, забили третій гол, а могли забити ще декілька. Вважаю, що перемога заслужена.

- У сьогоднішньому матчі тактика команди якимось чином змінилася? Що призвело до ефективності у нападі?

- Мені здається, сьогодні ми зіграли більш агресивно. Так, як ми звикли грати у минулому сезоні.

- У грі в Ларнаці цієї агресії не вистачало? Вона з’явилася лише наприкінці гри?

- Так, на жаль, там ми грали інакше. Лише коли вийшов Гармаш, він додав агресії і забив два м’ячі.