Бетіс яскраво завершив футбольний рік, розгромивши Хетафе з рахунком 4:0 та піднявшись на шосте місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Ця перемога стала для севільського клубу вже 29-й за календарний рік у всіх офіційних змаганнях.

Таким чином, команда повторила власне найкраще досягнення за кількістю перемог за один рік, яке раніше було зафіксовано у 2021 році.

Втім, довго святкувати успіх не доведеться. Вже 4 січня на Бетіс чекає непросте виїзне випробування в Мадриді — матч проти Реала.

Варто зазначити, що за всю історію існування клубу Бетіс лише один раз ставав чемпіоном Іспанії — це сталося далекого 1935 року.