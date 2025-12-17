«Один з великих повісив рукавички на цвях»: Белью — про завершення кар’єри Кроуфорда
Британець відзначив велич американця
40 хвилин тому
Британський колишній чемпіон світу Тоні Белью у соціальній мережі Х прокоментував рішення Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) завершити професійну кар’єру.
У своїй заяві Белью віддав належне американському боксеру.
Один з великих повісив рукавички на цвях!
Винятковий талант, який так і не знайшов свого рівня... Я завжди буду згадувати, як виглядали він і Мейвезер, бо це могло статися, адже він так довго просив про великі бої!
Насолоджуйся цим, королю.
Легенда залишає ринг. Кроуфорд оголосив про завершення кар'єри.