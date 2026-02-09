Павло Василенко

Мадридський Реал здобув непросту, але важливу перемогу над Валенсією на «Местальї» – 2:0. Хоча матч довгий час складався важко для гостей, у підсумку клас і холоднокровність дали результат.

Підопічні Альваро Арбелоа не вразили на старті зустрічі. У першій чверті матчу Реалу бракувало швидкості та гостроти, а оборона «кажанів» виглядала впевнено. Лише ближче до середини тайму з’явилися перші моменти: небезпечний удар Арди Гюлера після рикошету пройшов поруч зі штангою, а Хіменес змарнував вигідну нагоду, пробивши прямо у воротаря.

Перший тайм минув без голів і майже без ударів у площину – господарі взагалі не турбували голкіпера Реала Тібо Куртуа, але й мадридці не змогли зламати оборону суперника.

Після перерви гра пожвавилася. На 65-й хвилині Альваро Каррерас став героєм епізоду: захисник сміливо підключився до атаки, увірвався до штрафного майданчика та точним ударом відкрив рахунок. Валенсія була близькою до відповіді – постріл Бельтрана влучив у стійку, змусивши гостей нервувати.

Остаточну крапку поставив Кіліан Мбаппе. В компенсований час Браїм Діас прострілив з лівого флангу, а француз спокійно завершив контратаку, оформивши 2:0.

Ця перемога дозволила Реалу скоротити відставання від Барселони до одного очка й продовжити напружену боротьбу за чемпіонство.

Ла Ліга, 23-й тур

Валенсія – Реал – 0:2

Голи: Каррерас, 65, Мбаппе, 90+1.