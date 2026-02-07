Вінгер мадридського Реала Родріго Гоес не зможе допомогти команді у найближчих матчах через травму, повідомляє пресслужба клубу.

25-річний бразилець відчув м'язовий дискомфорт наприкінці січня після півфіналу Суперкубку Іспанії і з того часу пропустив усі тренувальні заняття у лютому.

Медичне обстеження показало пошкодження підколінного сухожилля, відновлення після якого триватиме приблизно два тижні. У зв'язку з цим Родріго пропустить найближчі матчі Ла Ліги з Валенсією та Реал Сосьєдад.

Раніше повідомлялося, що Родріго не візьме участі у двох матчах Ліги чемпіонів проти Бенфіки у лютому через дискваліфікацію.

У поточному сезоні Родріго провів 26 матчів, забив три голи та зробив шість результативних передач.