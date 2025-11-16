Без хавбека Шахтаря. Збірна України оголосила заявку на матч відбору ЧС-2026 з Ісландією
Поєдинок пройде у Польщі
близько 1 години тому
Фото - УАФ
Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою команди на вирішальний матч відбору на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії.
Заявка збірної України
- Воротарі: Євген Волинець (Полісся), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар).
- Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток (Остін, США), Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (всі – Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Богдан Михайліченко (Полісся), Тарас Михавко, Олександр Караваєв (обидва – Динамо).
- Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Калюжний (Металіст 1925), Назар Волошин, Микола Шапаренко (обидва – Динамо), Єгор Назарина (Шахтар), Олексій Гуцуляк (Полісся), Олександр Зубков (Трабзонспор, Туреччина), Руслан Малиновський (Дженоа, Італія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія).
- Нападники: Владислав Ванат (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Олімпіакос, Греція).
Із тих футболістів збірної України, які нині перебувають у Варшаві, до заявки не потрапив півзахисник Шахтаря Олег Очеретько.
Матч Україна – Ісландія пройде сьогодні у Варшаві. Початок – о 19:00 за київським часом.
Україна наразі йде на третьому місці турнірної таблиці групи D, маючи сім очок. У Ісландії стільки ж, вона йде другою завдяки різниці м'ячів.
Задля виходу до плей-оф відбору ЧС-2026 команді Сергія Реброва потрібна лише перемога. Ісландців влаштує нічия.