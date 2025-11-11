У суботу, 16 листопада, збірна України проведе заключний матч кваліфікаційного циклу ЧС-2026. Суперником команди Сергія Реброва стане національна збірна Ісландії. Поєдинок відбудеться у Варшаві на стадіоні Війська польського. Початок гри — о 19:00 за київським часом.

Трансляцію поєдинку можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO, а також у прямому ефірі на телеканалі MEGOGO Спорт у цифрових мережах Т2 та кабельному телебаченні.

Матч з Ісландією стане вирішальним для українців у боротьбі за вихід на чемпіонат світу. Нагадаємо, пряму путівку на ЧС отримає переможець групи, а команда, яка посяде друге місце, зіграє у плейоф кваліфікації.

Нагадаємо, перед поєдинком з Ісландією збірна Україна зіграє матч у Парижі проти збірної Франції.

Після чотирьох турів Україна займає друге місце у групі D з 7 очками, поступаючись лише Франції (10 балів). Ісландія наразі третя — 4 очки, а Азербайджан має лише 1 пункт.