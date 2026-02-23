Барселона впевнено перемогла Леванте у домашньому матчі 25-го туру Ла Ліги з рахунком 3:0. Ламін Ямаль розпочав поєдинок у стартовому складі, відзначився результативною передачею та був замінений на 88-й хвилині.

Після гри журналісти звернули увагу на емоційну реакцію 18-річного футболіста після заміни та поцікавилися цим у головного тренера команди Ганса-Дітера Фліка.

Злість Ямаля після заміни? Це питання турбує лише вас. Я задоволений його виступом, він фантастичний гравець, — наводить слова Фліка Barca Universal.

Після 25 турів Барселона має 61 очко та очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. Реал Мадрид, який іде другим, відстає від каталонців на один бал.