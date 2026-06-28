З 28 червня по 4 липня на Чемпіонаті Світу з Футболу FIFA 2026™ відбудуться матчі 1/16 фіналу. Вперше в історії мундіалів саме з цієї стадії розпочнеться плей-оф за участю одразу 32 національних збірних. Раніше у стадії матчів на вибування брали участь лише 16 команд. Новий формат відкриває ще більше можливостей для сенсацій, несподіваних героїв та історичних досягнень.

Усі матчі світової першості українські вболівальники можуть переглянути ексклюзивно на медіасервісі MEGOGO — офіційному мовнику турніру в Україні.

Імена коментаторів матчів 1/16 фіналу:

28 червня

22:00 ПАР — Канада Вадим Шевякін та Вадим Скічко

29 червня

20:00 Бразилія — Японія Володимир Звєров та Вадим Шевякін

23:30 Німеччина — Парагвай Олександр Новак і Вадим Скічко

30 червня

4:00 Нідерланди — Марокко Сергій Лук’яненко та Олександр Сукманський

20:00 Кот-д'Івуар — Норвегія Вадим Скічко і Володимир Кириченко

1 липня

0:00 Франція — Швеція Віталій Кравченко і Назарій Шмігіль

4:00 Мексика — Еквадор Вадим Шевякін і Володимир Кобельков

19:00 Англія — ДР Конго Олександр Новак і Володимир Кириченко

23:00 Бельгія — Сенегал Володимир Звєров та Ілля Дудка

2 липня

3:00 США — Боснія і Герцеговина Сергій Лук’яненко і Назарій Шмігіль

22:00 Іспанія — Австрія Віталій Кравченко і Вадим Скічко

3 липня

2:00 Португалія — Хорватія Олександр Новак та Олександр Сукманський

6:00 Швейцарія — Алжир Вадим Шевякін і Віталій Похвала

21:00 Австралія — Єгипет Володимир Кобельков та Ілля Дудка

4 липня

1:00 Аргентина — Кабо-Верде Віталій Похвала і Назарій Шмігіль

4:30 Колумбія — Гана Вадим Скічко і Олександр Мельниченко

Плей-оф традиційно вважається найемоційнішою частиною чемпіонату світу. Починаючи зі стадії 1/16 фіналу, права на помилку більше немає — кожен матч визначає, хто продовжить боротьбу за найпрестижніший футбольний трофей планети, а для кого турнір завершиться. Саме тому кожен поєдинок проходить із максимальною самовіддачею, а ціна кожного гола, сейву чи тактичного рішення зростає в рази.

Серед центральних афіш 1/16 фіналу — протистояння Бразилії та Японії, де п'ятиразові чемпіони світу зустрінуться з однією з найорганізованіших збірних Азії. Не менш інтригуючим обіцяє бути матч Нідерланди — Марокко: марокканці вже довели на попередньому чемпіонаті світу, що здатні боротися з будь-яким суперником, а «помаранчеві» прагнуть повернути собі статус одного з головних фаворитів.

Особливу увагу також привертають поєдинки Франція — Швеція, Іспанія — Австрія та Португалія — Хорватія, у яких виступлять одразу кілька зірок світового футболу. Цікаво буде простежити і за виступами дебютантів та команд, які вже стали відкриттям турніру. Кабо-Верде отримає історичний шанс у матчі проти чинних чемпіонів світу з Аргентини, а Норвегія спробує продовжити свою яскраву кампанію у зустрічі з Кот-д'Івуаром.

Саме стадія плей-оф багато в чому визначає справжню велич чемпіонату світу. Тут народжуються легендарні матчі, несподівані герої та історії, які назавжди залишаються у футбольній пам'яті. Кожна гра може подарувати драматичну розв'язку, серію пенальті, камбек або гучну сенсацію, що робить цей етап одним із найочікуваніших для мільйонів уболівальників.

Нагадаємо, що українські глядачі зможуть переглянути матчі плей-оф та всі наступні поєдинки на OTT-платформі MEGOGO за передплатами «Спорт» та в усіх «MEGOPACK». Слідкувати за іграми ЧС-2026 на платформі можна буде в підрозділі «Футбол» в розділі «Спорт», на каналах «MEGOGO Футбол Перший» та «MEGOGO Футбол Другий» та «MEGOGO Футбол Третій».

Частина обраних поєдинків 1/16 фіналу буде доступна безплатно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в Т2 та кабельних мережах. Зокрема, «MEGOGO СПОРТ» покаже поєдинки ПАР — Канада, Нідерланди — Марокко, Мексика — Еквадор, США — Боснія і Герцеговина, Швейцарія — Алжир та Колумбія — Гана.

Не пропустіть плей-оф Чемпіонату Світу з Футболу FIFA 2026™ на MEGOGO — стадії, де кожен матч стає фіналом, а боротьба за найпрестижніший футбольний трофей світу виходить на новий рівень.