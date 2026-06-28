Алжир та Австрія влаштували гольову перестрілку у матчі ЧС-2026, якої ніхто не очікував
Команди сильнішого не визначили
близько 3 годин томуПідписатися в
Фото: Getty Images
Збірні Алжиру та Австрії влаштували неймовірне видовище у третьому турі мундіалю. Поєдинок групового етапу чемпіонату світу-2026 приніс драму з шістьма голами.
Команди розписали драматичну нічию з рахунком 3:3. Тепер на них чекають матчі 1/16 фіналу ЧС-2026,
Алжир у першому раунді плейоф зіграє зі Швейцарією (3 липня). На Австрію чекає зустріч із Іспанією (2 липня).
Чемпіонат світу-2026, 3-й тур
Група J
Алжир – Австрія – 3:3
Голи: Бельгалі, 45, Марез, 60, 90+3 – Арнаутович, 28, Забітцер, 55, Калайджич, 90+6.