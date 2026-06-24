Без сенсацій: Хорватія і Колумбія мінімально здолали Панаму та ДР Конго. Відео
Латиноамериканці очолили групу з Португалією, а європейці збільшили шанси виходу до плейоф з третього місця
25 хвилин томуПідписатися в
Завершився другий тур групового етапу чемпіонату світу-2026. У ніч на 24 червня відбулися два матчі, в яких фаворити зіткнулися із серйозним опором, але все ж зуміли здобути потрібний результат.
Хорватія та Колумбія перемогли своїх суперників із однаковим рахунком 1:0. В обох поєдинках вирішальні голи були забиті вже після перерви.
У групі L збірна Хорватії мінімально обіграла Панаму завдяки голу Анте Будіміра на 54-й хвилині. Ця перемога дозволила хорватам набрати 3 очки та наблизитися до Англії й Гани, які мають по 4 бали.
Панама, яка не взяла на турнір нападника київського Динамо Едуардо Герреро, втратила шанси на вихід у плейоф за тур до завершення групового етапу.
У групі K Колумбія здолала ДР Конго. Єдиний м’яч у зустрічі на 76-й хвилині забив Даніель Муньйос. Завдяки цій перемозі колумбійці набрали 6 очок і достроково гарантували собі вихід до 1/16 фіналу, оскільки вже не опустяться нижче другого місця.
В останньому турі Колумбія зіграє проти Португалії, яка має 4 очки. У цьому матчі команди визначать переможця групи. ДР Конго з одним балом ще зберігає шанси на продовження боротьби: у разі перемоги над Узбекистаном команда може вийти далі з третього або навіть другого місця.
Чемпіонат світу-2026. Груповий етап, другий тур
Панама – Хорватія 0:1
Гол: Будімір, 54
Панама: Москера, Блекмен (Девіс, 90), Андраде, Кордоба, Рамос (Ватерман, 77), Мурільйо, Х.Родрігес, Барсенас (Ч.Родрігес, 90), Гарві, Мартінес, Фахардо (Лондоньйо, 83).
Хорватія: Лівакович, Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол (Крамарич, 46), Модрич (Маріо Пашаліч, 81), Ковачич (П.Сучич, 72), Марко Пашаліч (Л.Сучич, 72), Батуріна, Перишич, Муса (Будімір, 46).
Попередження: Барсенас 61 – П. Сучич 90+2
Відео: MEGOGO
Колумбія – ДР Конго 1:0
Гол: Муньйос, 76
Колумбія: Варгас, Муньос, Санчес, Лукумі, Мохіка, Пуерта, Лерма, Аріас (Ріас, 77), Родрігес (Кінтеро, 58), Діас, Суарес (Кордоба, 58).
ДР Конго: Мпасі-Нзо, Ван-Бісака, Мбемба, Туанзебе, Капюаді, Масуаку (Ж. Каємбе, 72), Мукау (Садікі, 46), Мутуссамі (Мбуку, 82), Е. Каємбе (Пікель, 72), Бакамбу (Банза, 57), Вісса.
Попередження: Лукумі 56, Лерма 90+4 – Пікель 90+3
Відео: MEGOGO
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