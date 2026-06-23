Сергій Разумовський

У другому турі групового етапу чемпіонат світу-2026 збірна Англії втратила очки у матчі проти Гани. Один із фаворитів турніру мав ігрову перевагу протягом майже всього поєдинку, однак так і не зумів конвертувати її у переможний результат.

Англійці більше контролювали м’яч, частіше перебували на половині поля суперника та намагалися розхитати оборону африканської команди через фланги й позиційні атаки. Водночас Гана обрала обережну модель гри та зробила ставку на дисциплінований захист.

Команда Карлуша Кейруша за весь матч завдала лише два удари, однак головне завдання виконала: не дозволила Англії створити велику кількість справді небезпечних моментів. Захисна лінія Гани діяла компактно, перекривала зони перед штрафним майданчиком і змушувала суперника шукати складні рішення в атаці.

Найкращий шанс вирвати перемогу Англія мала вже після перерви. Спочатку О’Райлі після удару головою влучив у хрестовину, а вже за секунду Гаррі Кейн опинився першим на добиванні, але не зумів переправити м’яч у ворота з близької відстані. Цей епізод став ключовим моментом зустрічі та фактично останньою реальною нагодою для англійців здобути три очки.

Попри територіальну перевагу, Англія не змогла знайти шлях до воріт суперника. Гана ж завдяки надійній грі в обороні здобула важливий результат у боротьбі за вихід із групи.

Після двох турів Англія та Гана мають по чотири очки у групі L. Незалежно від результату матчу між Хорватією та Панамою, ці збірні вже не зможуть наздогнати англійців і ганців за підсумками цього туру.

Чемпіонат світу-2026. Груповий етап, другий тур

Англія – Гана 0:0

Англія: Пікфорд, Джеймс, Конса, Ґеї, Спенс (О'Райллі, 66), Андерсон (Езе, 74), Райс, Мадуеке (Решфорд, 83), Беллінгем (Роджерс, 73), Гордон (Сака, 66), Кейн.

Гана: Асаре, Менса, Сеная (Оппонг 87), Опоку, Аджетей, Партей, Семеньйо, Вільямс (Фатаву 66), Сібо, Їренкьї, Аю (Аду 67, Баба 90+5)

Попередження: Райс – Вільямс