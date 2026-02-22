Павло Василенко

Північний Лондон і надалі залишається червоним. Арсенал гучно нагадав про свої чемпіонські амбіції, здобувши переконливу виїзну перемогу над принциповим суперником – Тоттенгемом (4:1) у дербі 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

До цього поєдинку «каноніри» підходили під тиском: несподівана осічка з Вулвергемптон (2:2) та наближення Манчестер Сіті загострили боротьбу за титул. Саме тому перемога в дербі була життєво необхідною – і команда Мікеля Артети відповіла максимально впевнено.

Одним із героєм зустрічі став Еберечі Езе, який оформив дубль і вкотре довів, що саме в матчах із «шпорами» почувається особливо комфортно. Він відкрив рахунок на 32-й хвилині, але майже одразу Рандаль Коло Муані відновив рівновагу – 1:1 до перерви.

Другий тайм пройшов під повним контролем гостей. Розкішний удар Віктора Дьокереша швидко повернув Арсеналу перевагу, а другий гол Езе на 61-й хвилині фактично зламав опір господарів. Тоттенгем намагався повернути інтригу, однак взяття воріт було скасовано, а в компенсований час Дьокереш поставив фінальну крапку.

Ця перемога стала для Арсенала вже п’ятою поспіль у дербі Північного Лондона та символом повного домінування над суперником. Лондонці знову відірвалися від Манчестер Сіті на п’ять очок, тоді як Тоттенгем опинився небезпечно близько до зони вильоту, «шпори» посідають 16-е місце з 29 балами.

АПЛ, 27-й тур

Тоттенгем – Арсенал – 1:4

Голи: Коло Муані, 34 – Езе, 32, 61, Дьокереш, 47, 90+4.