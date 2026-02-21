Технічний директор Арсеналу Джеймс Елліс збирається покинути клуб всього через сім місяців після призначення на цю посаду, повідомляє The Athletic

Елліс був обраний технічним директором минулого літа, раніше обіймаючи посаду керівника відділу підбору персоналу Арсенала. Це підвищення було покликане забезпечити підтримку новому спортивному директору Андреа Берті, а також забезпечити стабільність у період значних змін.

Останнім часом Елліс відігравав важливу роль у реорганізації відділу рекрутингу академії Арсеналуі, як очікувалося, мав зіграти значну роль у процесі пошуку наступника Пера Мертезакера на посаді менеджера академії.

Елліс був ключовою фігурою в команді попереднього спортдиректора «канонірів» Еду з набору гравців, а з приходом Андреа Берти провів велику роботу з реорганізації Арсенала.

Арсенал нагородив Сака новим довгостроковим контрактом.