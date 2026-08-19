Сергій Разумовський

Завершилися перші матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. У середу, 19 серпня, відбулися ще чотири поєдинки, за підсумками яких кілька команд зробили вагомий крок до групового етапу турніру.

Слован Братислава на власному полі не зміг здолати словенське Цельє. Господарі відкрили рахунок уже на 15-й хвилині, однак ще до перерви гості відновили рівновагу. У другому таймі команди не зуміли більше забити, тож зустріч завершилася нічиєю – 1:1.

Український півзахисник Слована Данило Ігнатенко весь матч провів на лаві запасних. Інший представник України, нападник Микола Кухаревич, не потрапив до заявки братиславської команди на гру через травму.

Шотландський Селтик розгромив австрійський ЛАСК. Перший гол у матчі господарі забили в середині першого тайму, а до перерви подвоїли свою перевагу. Після відпочинку шотландці ще раз вразили ворота суперника та довели рахунок до розгромного – 3:0.

Ізраїльський Хапоель Беер-Шева здобув мінімальну перемогу над Сабахом із Баку. Азербайджанська команда вийшла вперед уже на шостій хвилині, але господарі ще до перерви зрівняли рахунок. Вирішальний гол Хапоель забив у другому таймі – 2:1.

Норвезький Буде-Глімт на виїзді переграв нідерландський Неймеген. Гості відкрили рахунок на 25-й хвилині, а ще до перерви подвоїли перевагу завдяки реалізованому пенальті. На початку другого тайму норвежці забили втретє. Неймеген спромігся відповісти лише одним голом наприкінці зустрічі – 1:3.

Матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 25 та 26 серпня. За їхніми підсумками визначаться команди, які вийдуть до основного етапу турніру.

Кваліфікація Ліги чемпіонів. Раунд плейоф, перші матчі

Неймеген (Нідерланди) – Буде-Глімт (Норвегія) 1:3

Голи: Бішофф, 85 – Фет, 25, Гельмерсен, 44 (пен.), Алеесамі, 50

Селтик (Шотландія) – ЛАСК (Австрія) 3:0

Голи: Нюгрен, 26, Дуран, 38, 67

Слован Братислава (Словаччина) – Цельє (Словенія) 1:1

Голи: Черепкай, 15 – Авдилі, 41

Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) – Сабах (Азербайджан) 2:1

Голи: Іст, 43, Златанович, 79 – Сіміч, 6

Відео: MEGOGO