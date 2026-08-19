Денис Сєдашов

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 11) пробилася до 1/4 фіналу хардового турніру категорії WTA 1000 у Цинциннаті (США).

У поєдинку 1/8 фіналу українка здобула вольову перемогу над міррою андрєєвою (WTA 6). Зазнавши поразки у першій партії, Костюк перехопила ініціативу та розгромила суперницю у двох наступних сетах, зокрема оформивши «бублик» у другому відрізку гри.

Зустріч тривала 1 годину 25 хвилин. За цей час Марта виконала 7 подач навиліт, припустилася 4 подвійних помилок та реалізувала 5 із 6 брейк-поїнтів. В активі її суперниці 1 ейс, 5 подвійних помилок і 1 реалізований брейк-поїнт із 3.

WTA 1000 Цинциннаті. 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна) — мірра андрєєва — 4:6, 6:0, 6:2

У чвертьфіналі змагань Костюк зіграє проти переможниці пари Корі Гауфф (США) — Марі Боузкова (Чехія).

Костюк вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Цинциннаті.