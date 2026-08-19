Мудрик отримав новий номер у Челсі
Українець буде грати під 33-м номером
Лондонський Челсі опублікував список гравців, заявлених на сезон 2026/27. Повідомляє пресслужба синіх.
До заявки увійшов 25-річний український вінгер Михайло Мудрик. У новому кампанії він виступатиме під 33-м номером.
У грудні 2024 року в організмі Мудрика виявили мельдоній, через що гравець отримав дискваліфікацію. Після скасування відсторонення він провів за Челсі 3 матчі (загалом 39 хвилин).
В Англії назвали фаворита на Мудрика.
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