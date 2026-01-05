Павло Василенко

Ювентус опинився перед серйозною кадровою проблемою в атаці й змушений шукати термінові рішення на трансферному ринку. Туринське видання Tuttosport несподівано запропонувало варіант, який ще донедавна здавався малоймовірним, – підписання досвідченого нападника Едіна Джеко.

Ситуацію загострила травма Душана Влаховича. Сербський форвард вибув до березня через проблеми з коліном, що ще раз оголило нестачу якісних опцій у передній лінії «б’янконері». Наразі ні Девід, ні Опенда не готові стабільно тягнути на собі атаку, через що спортивне керівництво клубу змушене розглядати нестандартні кроки.

Попри те, що пріоритетом для Ювентуса залишаються молодші нападники – зокрема Матео Пеллегріно з Парми та Лоренцо Лукка з Наполі, – у списку можливих варіантів з’явився й 39-річний Джеко, який нині виступає за Фіорентину. За інформацією італійських ЗМІ, головний тренер Лучано Спаллетті підтримує ідею цього трансферу, посилаючись на успішний досвід спільної роботи з боснійцем у Ромі.

Очікується, що Джеко покине Фіорентину вже в січні після невдалого періоду, а його можливий перехід до Турина розглядають як «крайній варіант» – швидку та короткострокову допомогу, а не стратегічне рішення на роки вперед. Утім, якщо інші трансферні цілі зірвуться, досвід форварда може стати вирішальним фактором у боротьбі Ювентуса за високі місця в Серії А.

Цікаво, що Джеко вже був близький до переходу в Ювентус у 2020 році, однак тоді Рома відмовилася його відпускати, і туринці зрештою зробили ставку на Альваро Морату.