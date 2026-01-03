Ювентус вдома не зміг обіграти Лечче у матчі з не реалізованим пенальті
Команди розписали мирову
У матчі 18-го туру Серії А Ювентус на своєму стадіоні приймав Лечче. Зустріч завершилася внічию з рахунком 1:1.
Гості вийшли вперед у компенсований час до першого тайму – відзначився Ламек Банда. Ювентус відігрався на початку другого тайму завдяки точному удару Венстона Маккенні.
Господарі мали прекрасний шанс здобути перемогу, але на 66-й хвилині Джонатан Девід не реалізував пенальті.
Наразі Ювентус займає пяте місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 33 очки. Лечче - 16-й з 17 балами.
Серія А, 18-й тур
Ювентус – Лечче – 1:1
Голи: Маккенні, 49 – Банда, 45+2.
